Città Metropolitana, a proposito di Pnrr

“L’aggiudicazione della gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori inerenti la rimozione delle barriere architettoniche, fisiche e cognitive, delle “Domus” della Città Metropolitana di Roma Capitale, confermano l’eccellenza del lavoro tecnico-amministrativo svolto dall’Ente rispetto alle prescrizioni del PNRR e che lo hanno già individuato come ente particolarmente virtuoso. Questo investimento del Next Generation UE si aggiunge al lavoro in corso di ristrutturazione informatica e digitale dell’importante sito archeologico di Palazzo Valentini, che e’ stato il primo a sperimentare la rappresentazione di Piero Angela in 3D degli scavi romani.” Così la delegata al Patrimonio della Città Metropolitana, Cristina Michetelli. “Grazie ai cantieri aperti in questi mesi, valorizzeremo i palazzi storici e i gioielli archeologici dell’Ente, migliorandone la fruizione da parte di cittadini e turisti”.