La presenza (molto gradita) de L’agone al liceo Ignazio Vian

L’anno scolastico della classe 4L del liceo Ignazio Vian si è concluso nel segno del giornalismo e con una conferenza tenuta da Claudio Colantuono, ex-alunno della scuola e oggi giornalista-pubblicista per L’agone. Le alunne e gli alunni, che seguono il corso Esabac del doppio diploma italo-francese, hanno lavorato durante le ore di storiaalla creazione di un giornale in lingua francese, intitolato “La Voix de la République”.

Il lavoro consisteva nell’immaginare di essere dei giornalisti nella Parigi del 1793, e dunque la raccolta degli articoli, scritti e redatti dalla classe, ci offre una visione dei tempi burrascosi di quella fase della Rivoluzione Francese: il 1793, ad esempio, fu l’anno in cui venne introdotto il calendario rivoluzionario, in cui venne ghigliottinata la drammaturga e giornalista Olympe de Gouges (aveva osato attaccare Robespierre) e in cui fu vietato il gioco degli scacchi. Sempre nel 1793 si iniziò anche a parlare di un certo Napoléon Bonaparte.

Nel corso della stesura degli articoli, un alunno ha sorpreso tutti con la sua costruzione di una ghigliottina in miniatura. I docenti, che hanno seguito le ragazze ed i ragazzi in questa piccola impresa giornalistica, ringraziano L’agone per la sua collaborazione.

Irene Ester, professoressa