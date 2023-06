Rotary, a Civita Castellana una serata per Valeria

Si è svolta, nella serata del 26 maggio, la “Rotary Dinner Show” organizzata dal Rotary Flaminia Romana di Civita Castellana, l’edizione 2023, che torna dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, si è svolta nella cornice del C.F.P. Ivan Rossi di Civita Castellana.

Obiettivo, raccogliere fondi a sostegno di Valeria, una bambina di 9 anni affetta da un osteosarcoma al ginocchio, che purtroppo le è costato l’amputazione delle gambe: Valeria ha bisogno di 3 protesi che vanno aggiornate finché lo sviluppo non è terminato, per camminare, per poter fare sport e per poter essere autonoma nelle proprie attività quotidiane.

Il sistema sanitario, attualmente, prevede la copertura economica per la protesi base, ma non la protesi per fare sport, nè quelle elettroniche: essendo Valeria una bambina di 9 anni le protesi vanno aggiornate al suo sviluppo continuamente con costi elevatissimi.

La serata, pertanto, si è focalizzata sul poter dare un aiuto economico concreto alla famiglia di Valeria ai fini dell’acquisto delle protesi, per donare una qualità della vita migliore alla bambina: a fare da padrone è stato il presidente del Club Mauro Barlozzini, insieme a tutti i soci del club, che hanno donato al papà di Valeria la somma di 4000 euro, frutto della serata.

Ad intrattenere la serata ci ha pensato l’artista Antonio Spaziano, che ha portato in scena lo spettacolo “Gli Anni di Rino Gaetano”, che ha ripercorso le canzoni e la carriera artistica del cantautore calabrese: una rappresentazione avvincente che ha stupito tutti i numerosi partecipanti alla serata.

Presenti in sala tutto lo staff dirigenziale del C.F.P. Ivan Rossi, con il dirigente Luca Crocoli e con il coordinatore didattico Fabrizio Massaini (socio e past president del Rotary Flaminia Romana), nonché le autorità locali. Una serata, quindi, ricca di successo che ribadisce il ruolo concreto che il Rotary Flaminia Romana ha nel rispondere alle esigenze del territorio.