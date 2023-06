“Ladispoli una città che sa ascoltare” avvicina i bambini alla Lingua del segni

Riceviamo e pubblichiamo – “In qualità di Delegato del Sindaco Grando al Progetto di Inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare” – afferma Marco Cecchini – ho potuto assistere allo spettacolo in Lis, a coronamento del Progetto di Integrazione “Oltre il Silenzio”, Istituto comprensivo Ilaria Alpi, ideato dalla docente Simona Giordano, con la collaborazione dell’assistente alla comunicazione Valentina Manca e l’approvazione della Dirigente Scolastica Maria Bevilacqua, che ha lo scopo di far conoscere la lingua dei segni Italiana ai nostri bambini nelle scuola. Il progetto nasce dal desiderio di vera integrazione di una bambina sorda. Un’integrazione che si ottiene solo quando gli strumenti di uno sono estesi a tutti i suoi pari. Un’emozione vera e propria, ringrazio tutti coloro che la hanno reso possibile. L’intenzione, con il supporto dell’assessore alla pubblica istruzione Margherita Frappa, è portare questo bel progetto anche in altre realtà scolastiche. Nessuno sarà solo, se avrà a disposizione gli strumenti per comunicare, perché è vero che siamo tutti diversi, ma nelle diversità abbiamo tutti il diritto di poter comunicare. Alcuni giorni, insieme al sindaco Alessandro Grando, ci siamo recati in visita nella classe interessata dal progetto per verificare la funzionalità dell’iniziativa”.