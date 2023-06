“Auguri e ringraziamenti anche a tutte le donne e gli uomini dell’Arma, in questa occasione importante, 209 anni sono una lunga storia che si rinnova continuamente e che si proietta verso il futuro, non dimenticando mai la storia precedente”, sono queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza dei Carabinieri in occasione dei 209 anni dell’Arma.