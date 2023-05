La comunità energetica rinnovabile e solidale ad Anguillara

La crisi dell’energia con la guerra si sovrappone all’esigenza della transizione verso le fonti rinnovabili. Ecco quindi che stanno nascendo centinaia di comunità energetiche rinnovabili e solidali, appoggiate dal governo italiano e dalla Unione europea. Un gruppo di cittadini, con associazioni, le due parrocchie e l’interesse del Comune lanciano la comunità RinnovAnguillara nella nostra città. In questo modo si sosterrà la produzione e il consumo di energia rinnovabile locale, e gli incentivi riconosciuti dalla Stato saranno messi a disposizione per le famiglie che non riescono a pagare la bolletta e per iniziative sociali e ambientali sul territorio. Il senso è quello di ricreare comunità solidali per migliorare il benessere nel nostro paese.

Sabato 10 giugno alle ore 15.30 si terrà un incontro pubblico nell’ex consorzio di Anguillara (vicino alla stazione ferroviaria) a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare e, se lo vorranno, ad aderire alla comunità. Verrà spiegato il suo funzionamento e sarà possibile chiedere informazioni. Sarà presente l’amministrazione di Anguillara con le associazioni e le parrocchie che hanno aderito ed esperti del tema. Questa è la locandina con il programma.