A proposito di disturbi dell’alimentazione

Conoscere, affrontare e vincere i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono stati i temi al centro del convegno organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale alla presenza dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e l’Associazione Donna Donna Onlus, che si è svolto a Palazzo valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma.

I disturbi alimentari, rappresentano un importante problema di salute pubblica visto la crescente incidenza di questi sintomi nella popolazione giovanile, il progressivo abbassamento dell’età di insorgenza e l’aumento del 36% dei casi in periodo della pandemia.

Questi dati rendono sempre più impellente la necessità di diffondere tra i professionisti del settore una conoscenza accurata di essi, in modo da poter intervenire in maniera precoce, mirata ed efficace per la cura di questi disturbi. I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione colpiscono un soggetto, ma coinvolgono tutto il suo nucleo familiare e sociale. Uscire dal tunnel è possibile con l’aiuto soprattutto della scuola.

“Grazie all’intraprendenza dell’Assessora Funari, ho partecipato a questo interessante convegno dove era presente anche l’Assessora Pratelli per “gustare assieme la vita” e combattere i disturbi alimentari – ha dichiarato la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini – che sono delle vere e proprie malattie riconosciute che sono insidiose e difficili da debellare. L’anoressia, la bulimia e Bing rating sono aumentate soprattutto dopo la pandemia e i ragazzi colpiti da questa psicopatologia si sono drammaticamente triplicati e il 90% sono donne. Ci impegneremo non solo per avere più presidi sociosanitari ma anche con i più piccoli favorendo attraverso il gioco lo sport, la cultura la crescita di comunità che possano combattere gli stereotipi che non favoriscono la crescita armoniosa di tutte le diversità. Associazioni come Donna Donna Onlus lavorano ogni giorno per aiutare chi soffre di questa patologia che meritano di essere sostenute e aiutate”.

Hanno partecipato al convegno, Ruth Dureghello Presidente della Comunità ebraica di Roma, Dott. Domenico Centofanti della Società Italiana di Medicina Estetica, La classe V N di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Einaudi di Roma, la III B dell’I.P.S. Maffeo Pantaleoni di Frascati due insegnanti dell’Istituto Comprensivo via Guicciardini di Roma e una classe dell’I.C. Parco della Vittoria di Roma e Nadia Accetti Associazione DonnaDonna Onlus.