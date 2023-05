Festa della Repubblica Italiana, cerimonia istituzionale del Comune di Cerveteri al Monumento ai Caduti

“Festa della Repubblica Italiana, Festa di tutta la città. Per questo invito tutta la cittadinanza a partecipare alla Cerimonia Istituzionale che abbiamo organizzato in occasione del 2 Giugno al Monumento ai Caduti di Piazza Aldo Moro, il luogo dove sono indicati i nomi e cognomi dei concittadini di Cerveteri che hanno sacrificato la propria vita per un’Italia libera e democratica. Lì, alla presenza delle Forze dell’Ordine, le Associazioni d’Arma, le Associazioni Civili e le realtà di Volontariato deporremo una corona di alloro, per omaggiare la loro memoria e per celebrare il 2 giugno di quel 1946 in cui gli italiani, scelsero di modificare il proprio ordinamento, passando dalla Monarchia alla Repubblica”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

L’appuntamento è per le ore 10:00 in Piazza Risorgimento, sotto il Municipio per la formazione del Corteo delle Autorità. Alle ore 10:15 ci si sposterà al Monumento ai Caduti dove, alla presenza del Gruppo Bandistico Cerite, si procederà all’alzabandiera, all’esecuzione dell’Inno Nazionale, la deposizione della Corona al Monumento e gli interventi delle Istituzioni.

“Ci teniamo che sia un momento che coinvolga in maniera attiva la cittadinanza – conclude il Sindaco di Cerveteri – tutti sono invitati a partecipare e qualora volessero, a portare con se una bandiera italiana. Sarà bello vedere intorno al Monumento ai Caduti, tantissimi tricolori sventolare fieri per celebrare la Democrazia e la Costituzione Italiana”.