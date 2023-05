Sulle spiagge di Ladispoli tornano le misure per garantire sicurezza ed inclusione

“Con la stagione estiva imminente, saranno riattivate tutte le misure per garantire la sicurezza delle migliaia di bagnanti che si prevede trascorreranno le vacanze sulle spiagge di Ladispoli. Comprese le strutture per permettere a disabili e persone con difficoltà motorie di arrivare sull’arenile”.

L’annuncio è del consigliere comunale delegato al Demanio Marittimo, Avv. Pierpaolo Perretta, che ha spiegato come la macchina organizzativa per un’estate sicura a Ladispoli sia in moto da tempo.

“L’amministrazione del sindaco Grando – prosegue il consigliere Perretta – ha stanziato i fondi necessari per riattivare il progetto dello scorso anno, auspicando che arrivino anche i contributi della Regione Lazio per i servizi sulle spiagge libere. Sono previsti il posizionamento delle torrette, delle passerelle, l’utilizzo delle sedie job e la presenza di sei bagnini sul litorale compreso tra Marina di San Nicola e torre Flavia. Speriamo di poter riattivare anche per l’estate 2023 il progetto che prevede la presenza in spiaggia dei cani di salvamento nei fine settimana. Ogni intervento sarà concertato con il locale comando di Guardia Costiera, che fin d’ora si ringrazia per competenza e disponibilità. Contiamo di attingere alla protezione civile ed al mondo del volontariato, come sempre abbiamo fatto negli anni passati, per implementare attenzione ed accoglienza sulle nostre spiagge. Il progetto sarà totalmente operativo da luglio ma confidiamo di far partire il tutto dalla metà del mese di giugno. Ladispoli e le sue spiagge si faranno certamente trovare pronte per una estate serena ed in sicurezza”.