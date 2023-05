La Giunta Capitolina ha approvato il Piano strategico per il diritto all’abitare.

Un programma ambizioso ma concreto che denota la bussola politica del Sindaco Roberto Gualtieri e della maggioranza di centrosinistra: i diritti sociali al centro del programma amministrativo.

Per il diritto di tutti i cittadini ad accedere alla casa, per consentire ai lavoratori una locazione compatibile con il proprio reddito, per una Capitale che accolga gli studenti senza lasciarli alla mercé della rendita.

La casa e l’abitare dopo decenni tornano al centro delle attenzioni della politica con uno sforzo enorme.