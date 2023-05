Alla Camera il “Forum della lingua italiana”

Martedì 23 maggio, dalle 14 alle 18 nella Sala Regina a Palazzo Montecitorio, si terrà il Forum della lingua italiana: un importante appuntamento che vedrà il confronto tra eccellenze provenienti dal mondo delle istituzioni, delle università e delle imprese.

L’evento ha lo scopo di valorizzare la lingua italiana in una prospettiva legata allo sviluppo culturale ed economico del Paese, come veicolo che ha permesso al “Made in Italy” di esprimersi e affermarsi nei diversi settori di eccellenza internazionale (tra cui musica, enogastronomia, moda, arte, design).

La prima parte, coordinata da Giuseppe Cavuoti (Presidente e Fondatore G. C. Network & Centro Studi), sarà caratterizzata dai saluti di benvenuto di Giordano Ferrari (Amministratore Delegato Tor Vergata-Confapi-Contaminaction Hub), Nicola Camillo (Amministratore Delegato App to you group) e Lorenzo Pellegrini (Amministratore Delegato App to you group) e dagli interventi istituzionali di Lorenzo Fontana (Presidente della Camera), Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera), Vittorio Sgarbi (Sottosegretario di Stato alla Cultura) e Cecilia Piccioni (MAECI – Direttore promozione cultura e lingua italiana).