Nuovo asilo nido comunale a Cerenova, pubblicata la gara di affidamento dei lavori

Prosegue in maniera spedita l’iter dell’Amministrazione comunale di Cerveteri del Sindaco Elena Gubetti che porterà alla realizzazione del secondo asilo nido comunale della storia cittadina, che sorgerà all’interno del territorio di Cerenova.

È infatti pubblicata la Gara d’Appalto per l’affidamento dei lavori: pubblicazione avvenuta in tempo record con il Comune di Cerveteri, che dunque non avrà neanche la necessità di dover usufruire della proroga concessa dal Governo in questi giorni ai Comuni italiani per il termine di aggiudicazione degli appalti in essere Pnrr per gli asili nido.

La struttura, totalmente finanziata con i fondi del Pnrr, potrà ospitare 40 bambini e bambine, all’interno di uno spazio accogliente ed ampio, rispondente ai più alti standard di confort energetico e di benessere.

Un’opera dal valore di circa 1,2 milioni di Euro, che dunque dopo l’inaugurazione dell’Asilo Nido Gino Strada, avvenuta nel settembre 2021 e che già accoglie 30 bambini, garantirà un servizio fondamentale alle famiglie della frazione balneare etrusca.

Soddisfatta Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “La predisposizione della gara d’appalto in termini così rapidi da parte dei nostri uffici e la conseguente pubblicazione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale come Stazione Unica Appaltante conferma il grande impegno che in queste settimane abbiamo profuso in questo progetto. Quando in questi giorni ci è infatti giunta notizia da parte del Governo della proroga per i termini di aggiudicazione, noi eravamo già pronti con l’avvio della gara pubblica. Un ottimo risultato che conferma la professionalità dei nostri funzionari, che seguendo meticolosamente le indicazioni della Giunta ci hanno consentito di apporre questo nuovo e fondamentale tassello nell’iter amministrativo in corso. Realizzare un secondo asilo nido comunale era uno dei nostri punti del programma elettorale. Già quando nel 2021 inaugurammo l’Asilo Gino Strada ci siamo posti un obiettivo: realizzare altre strutture analoghe in altre zone del territorio. Ora possiamo dirlo con certezza: il secondo asilo nido comunale della storia di Cerveteri sarà presto realtà. Alla mia Giunta, ed in particolar modo all’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti e al personale dell’Ente, con una menzione speciale al Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e all’Ingegner Salvatore Bernucci, il mio più sentito e sincero ringraziamento”.

“Come Assessore alle Opere Pubbliche di Cerveteri, commentare la realizzazione di un nuovo Asilo Nido comunale, il secondo nell’arco di due anni, non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione – ha dichiarato Matteo Luchetti – questo risultato è senza dubbio frutto di una programmazione adeguata e di un lavoro intenso di tutti noi. Soprattutto è un’opera che riusciamo a realizzare con dei fondi sovracomunali: una cifra importantissima, oltre 1milione e 200mila euro che con risorse comunali nessuna Amministrazione riuscirebbe mai a realizzare, soprattutto in così poco tempo. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 09:00 di giovedì 25 maggio e subito dopo si procederà con la valutazione dei documenti e delle proposte. Sarà un lavoro delicato, ma che con i nostri uffici svolgeremo con il medesimo impegno. Come sempre, man mano che procederemo con l’iter, informeremo la cittadinanza”.