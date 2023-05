In arrivo una nuova ondata di maltempo

Nuova ondata di maltempo in Italia, tra le Regioni più colpite l’Emilia-Romagna, dove la protezione civile ha emesso l’allerta rossa per gran parte della Regione già colpita da piogge e dalle esondazioni nei giorni scorsi.

La situazione più critica prevista a Bologna e nel Ravennate. Il rischio di nuove frane ed esondazioni nelle zone alluvionate

Allerta gialla anche in altre 12 Regioni, col maltempo che non dovrebbe lasciare l’Italia prima della prossima settimana.