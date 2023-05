Domenica 14 maggio 2023 il Consorzio Lago di Bracciano presenta “Il Lago in festa”, una giornata indimenticabile da trascorrere sul Lago di Bracciano immersi in un suggestivo mercato di prodotti enogastronomici locali all’Idroscalo degli Inglesi – Lungolago G. Argenti-Bracciano

Una perfetta armonia di sapori tra un ottimo pesce di lago, formaggi e prodotti tipici, accompagnati dei migliori vini del territorio Sabatino ed inoltre tanti giochi e divertimenti anche per i bambini.

Una magica atmosfera di eventi culturali unici che avranno luogo presso i tre comuni del lago

Durante la giornata sarà possibile usufruire di crociere gratuite a bordo della Motonave Sabazia II e godere dello splendido scenario del lago di Bracciano

In serata il concerto musicale itinerante, con l’esibizione del violinista internazionale Andrea Casta che suonerà a bordo della motonave Sabazia II in un suggestivo gioco di musica e luci, il concerto sarà visibile esclusivamente da terra in prossimità dei tre pontili d’imbarco di ogni paese del lago.