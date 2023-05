XV municipio, consiglio straordinario il 9 maggio

“Con il Consiglio straordinario convocato martedì 9 maggio alle 11, richiesto dalla Maggioranza del Municipio XV, che ringrazio, affrontiamo un tema che in questi giorni, anche sul territorio, sta generando oltre che molte polemiche anche preoccupazioni, spesso utilizzate da chi, in questa città, non ha interesse alla risoluzione dei problemi ma solo al caos, fingendo di ignorare che in data 12 maggio 2022 la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia sul biossido di azoto.

Senza quindi assecondare inutili polemiche, che se non tradotte in richieste concrete rischiano di trasformarsi facilmente in mere battaglie partitiche più che in espressioni di vere difficoltà sociali, abbiamo però il bisogno di tener conto della carenza strutturale dei mezzi pubblici della città e delle periferie dei nostri territori. Per questo il dibattito merita di essere affrontato in modo serio e condiviso in sedi Istituzionali, dove si votano atti e si sanciscono posizioni ufficiali.

A questo scopo alla seduta di martedì prossimo, pubblica e seguibile in streaming sul sito del Municipio XV, sono stati invitati gli Assessori alla mobilità della Regione Lazio e di Roma Capitale, oltre all’azienda Cotral per la linea Roma – Viterbo.

Per il quadrante nord di Roma il dibattito sulla nuova fascia verde deve infatti tener conto degli obiettivi futuri già richiesti all’inizio di questa Consiliatura, che riguardano la prosecuzione dell’efficientamento della rete ferroviaria di Roma Nord, il completamento della Metro C e la chiusura dell’anello ferroviario, per cui non possiamo attendere anni infiniti. Come Municipio intendiamo fare la nostra parte a supporto dell’amministrazione Comunale, Regionale e del Governo Italiano, che deve tenere conto degli investimenti che si devono sostenere per le metropolitane; per esempio nel nostro caso della metro C.

E’ quindi necessario che su questi temi ci sia un coinvolgimento propositivo della cittadinanza, per evitare che qualcuno cavalchi proteste infondate o al contrario che, chi è in buona fede, si faccia trascinare e utilizzare inconsapevolmente da qualche partito che vive di proteste e non di lavoro e di proposte. Questo sarà il compito del Consiglio straordinario, certamente più efficace di tante inutili chiacchiere”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.