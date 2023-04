Zagarolo, attori in campo contro le dipendenze

In campo all’”Elio Mastrangelo” di Zagarolo, la Nazionale Attori per giocare contro le dipendenze in una gara sportiva “Non dipendo, segno”.

I proventi dell’incasso saranno devoluti ad una campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza dal gioco compulsivo. Era presente la Consigliera Alessia Pieretti, Delegata del Sindaco Roberto Gualtieri, invitata dalla Sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi e dell’Assessora allo Sport del Comune, Alessandra Ercoli nonché da Luisa Boi, Responsabile Nazionale Welfare dell’Associazione Konsumer Italia.

La partita del cuore tra la “Nazionale di calcio attori” e l’Associazione consumatori “Konsumer Italia” è un appuntamento sportivo dal carattere sociale volto a sensibilizzare e contrastare la dipendenza dal gioco compulsivo, che è un disturbo psicologico che compromette qualsiasi parte della sfera personale, relazionale ed economica dell’individuo, alterandone le capacità percettive della realtà .

“Doverosa è la presenza della Città metropolitana a Zagarolo in questa cornice e sopratutto nel contesto di questa manifestazione sportiva che vuole, attraverso una partita dove non ci sono vincitori né vinti, sensibilizzare la lotta alle dipendenze, in particolare quella della ludopatia. In questo contesto sportivo dal grande valore, L’Associazione “Konsumer Italia” e il Comune di Zagarolo hanno organizzato un momento per riflettere sull’importanza di giocare in modo sano, allontanandosi da pericoli che sono diventati oggi vere e proprie malattie.

La Città metropolitana ha sposato questa utile iniziativa per lanciare anche un messaggio di speranza per tutte le persone che sono in difficoltà a rivolgersi presso le Istituzioni capaci di consigliare e aiutare in un percorso di recupero”.

Alessia Pieretti, Consigliera Delegata della Città metropolitana di Roma