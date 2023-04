Praecilia, a proposito di prevenzione in senologia…

Parla Francesco Tozzi, medico specialista in radiodiagnostica, radiologo esperto in senologia, con più di 25.000 letture esami mammografici e direttore tecnico della sezione radiologia nella sede di Manziana dal 2020.

In cosa consiste la prevenzione del cancro della mammella?

«Consiste nell’individuazione delle piccole lesioni tumorali (diagnosi precoce)».

Perché fare la mammografia e l’ecografia mammaria?

«Perché il cancro della mammella è quasi sempre asintomatico e quindi di norma le donne non avvertono nessun disturbo».

Perché è opportuno fare entrambi gli esami e a partire da quale età vengono consigliati?

«Perché i due esami, se eseguiti insieme, forniscono dati più completi dal punto di vista diagnostico. L’indicazione è di fare la prima mammografia dai quarant’anni, mentre l’ecografia mammaria è consigliata a partire dai trent’anni».

Fino a che età sono consigliati i controlli?

«I controlli vanno fatti sempre. L’incidenza del cancro della mammella aumenta con l’avanzare dell’età e ad oggi rappresenta oltre il 30,5% dei tumori femminili in Italia.

Gli esami mammografici ed ecografici, salvo particolari e specifiche indicazioni, vanno effettuati ogni anno».

Cos’è la tomosintesi mammaria 3D ?

«La tomosintesi (digital breast tomography, nda) è l’evoluzione tecnologica della mammografia 2D. E’ un esame 3D paragonabile a una tac che scompone l‘immagine della mammella in vari strati di spessore millimetrico ed è in grado di garantire un’altissima accuratezza diagnostica consentendo di individuare lesioni tumorali anche di minime dimensioni.

