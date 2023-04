A Palazzo Valentini incontro Città metropolitana-Regione

Il Vice Sindaco, Pierluigi Sanna e il Consigliere Delegato all’edilizia scolastica e Formazione Professionale, Daniele Parrucci, della Città metropolitana di Roma, hanno incontrato a Palazzo Valentini l’Assessore Regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.

“Ringraziamo l’Assessore per la sua disponiblità e per la sensibilità con la quale ha recepito le tante progettualità che abbiamo costruito in questo scorcio di consiliatura. Riteniamo fondamentale incrementare sempre di più un forte rapporto di collaborazione istituzionale tra i due Enti, nell’ottica del rilancio della Formazione Professionale e dei CFP nel territorio metropolitano”.