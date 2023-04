A proposito del Giubileo del 2025

È stata firmata la convenzione tra Anas, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Roma per la manutenzione straordinaria delle viabilità principali di penetrazione su Roma, in vista del giubileo del 2025.

Un finanziamento importante, pari a 200 milioni di euro, da suddividere tra le viabilità provinciali e quelle di competenza del Comune di Roma.

Nello specifico le viabilità interessate di competenza della Città Metropolitana sono:

– Via Ardeatina

– Via del Divino Amore

– Via Laurentina

– Via Nomentana

– Via Ostiense

– Via Portuense

– Via Prenestina

– Via Prima Porta Sacrofano

– Via Tuscolana

– Via del Mare

– Via dei Laghi

– Via Tiberina

– Via Braccianese

– Via Anagnina

– Sacrofano Cassia

– Pratica di Mare

– Pratica di Mare Ostia Anzio

“Un intervento importante, complessivamente di 200 km di strade, che prevederà il rifacimento completo e su entrambi i sensi di marcia della pavimentazione stradale delle viabilità provinciali interessate; inoltre, grazie alla collaborazione di Anas, i lavori si estenderanno anche nei tratti di competenza, sempre all’interno delle viabilità sopraindicate, dei comuni interessati. I lavori saranno comprensivi anche della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie), del rifacimento della segnaletica stradale e dello sfalcio e della pulizia delle aree di pertinenza stradali. I cantieri avranno inizio nel corso dell’estate e termineranno per il giubileo.

Il giubileo rappresenta un’occasione importante per i nostri territori e per le nostre comunità, e per questo dobbiamo farci trovare pronti ad accogliere i pellegrini e i turisti che giungeranno a Roma e nella nostra Provincia, andando così a migliorare la rete stradale al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità urbana ed extraurbana anche per tutti i cittadini e i pendolari che ogni giorno percorrono queste strade”.

Manuela Chioccia, Consigkiera Delegata alla viabilità di Città metropolitana di Roma