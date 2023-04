Città metropolitana e il tumore al seno

“La Città metropolitana di Roma partecipa attivamente alla campagna di prevenzione dei tumori al seno assieme a Komen Italia che da tanti anni aiuta le donne a curarsi e a prevenire questa malattia. Oggi abbiamo voluto dedicare una giornata alle dipendenti di Palazzo Valentini per tornare a programmare iniziative nei Comuni del territorio metropolitano e nei Municipi della Capitale. L’Ente ha donato una unità mobile attrezzata, che si aggiunge a quelle utilizzate dalla Komen, per rafforzare l’associazione di mezzi preposti alla diagnosi e anche per aumentare una prevenzione più capillare nel territorio. Stiamo programmando in queste settimane giornate da distribuire, nei Comuni distanti dai centri di cura e prevenzione. Vogliamo dare il nostro contributo soprattutto a quelle donne che hanno difficoltà a raggiungere ospedali e presidi sanitari, porteremo a casa loro uno strumento fondamentale nella lotta al tumore al seno e dare maggiori speranze di guarigione”. Così Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità