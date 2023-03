Bracciano, UniCredit dona un pulmino alla Onlus AAIS

L’acquisto di un pulmino da 9 posti da parte della onlus AAIS, che opera a Bracciano (Roma), è stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit.

L’Associazione di promozione sociale AAIS, nata nel 1981, opera per il recupero psicoterapeutico, pedagogico e formativo, tendente all’inclusione di persone con disabilità in età adulta del territorio della ASL-ROMA 4 distretto 3, principalmente gestendo un Centro Diurno Polivalente in fattoria sociale a Castel Giuliano. L’AAIS onlus offre a tutte le persone con disabilità fisica o psichica la possibilità di partecipare ad attività sportive, eventi, laboratori, corsi di formazione e attività agricole e zootecniche in “Fattoria Sociale”.

L’acquisto del pulmino consentirà una migliore organizzazione dell’attività svolta dalla onlus, permettendo ogni giorno lo spostamento da casa al centro e viceversa di 20 ragazzi con disabilità.

La donazione di UniCredit – ha sottolineato Ro berto Fiorini, Responsabile Region Centro di UniCredit – è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Classic Etica che prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Solo negli ultimi due anni, attraverso la carta etica, la banca ha assegnato nella Region Centro oltre 380.000 euro”.

“L’Associazione tutta ringrazia UniCredit che ha permesso a tanti ragazzi di poter continuare a frequentare il Centro, luogo a loro caro e ricco di laboratori inclusivi e gratificanti” ha aggiunto Donatella Scalzi, Responsabile della onlus AAIS.

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato più di 1.240 progetti in tutta Italia, destinando oltre 33 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.