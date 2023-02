Città metropolitana ha commemorato Valerio Verbano

“Oggi, in rappresentanza di Città metropolitana di Roma Capitale, insieme con il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne e con l’Assessora capitolina Claudia Pratelli, abbiamo commemorato Valerio Verbano, ucciso 43 anni fa da un commando fascista mai identificato.

Un omicidio premeditato, efferato, previo sequestro della sua famiglia, perpetrato ai danni del ragazzo appena rientrato in casa.

Una vicenda che fa parte della memoria della città ed in particolare del #territorio del nostro Municipio e che si colloca in anni di scontro e di violente aggressioni squadriste, dove spesso si è perso il valore della vita.

Per non dimenticare e perché non si ripeta mai più”. Così Cristina Michetelli, Consigliera Delegata di Città metropolitana di Roma