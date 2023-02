Asilo nido comunale Gino Strada di Cerveteri, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2023/2024 all’asilo nido comunale Gino Strada di Cerveteri. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it da consegnare presso l’Ufficio Protocollo Generale sito nel Parco della Legnara oppure a mezzo Pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it o entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 aprile.

Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nello stesso territorio, e che abbiano un’età compresa tra 3 mesi e i 3 anni non ancora compiuti entro l’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione.

Le domande vengono accolte ed esaminate per la formazione della graduatoria per ciascuna sezione del nido (lattanti, semi divezzi e divezzi), finalizzate all’ammissione al servizio.

Le graduatorie redatte per ogni sezione, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale in vigore per l’anno educativo 2023/2024