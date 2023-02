Veronica Surrentino in concerto dai Mob Studios di Roma

Sabato 25 febbraio, alle ore 18:30, la cantautrice Veronica Surrentino si esibirà dal vivo, in diretta YouTube, dai Mob Studios di Roma.

Il concerto vedrà la cantante romana – che vanta all’attivo diversi singoli e due EP che hanno conquistato ottimi riscontri in radio e in streaming – insieme ai suoi inseparabili musicisti: Gianfranco Bonavolontà (tastiere e synth), Aldo Martino (basso) e Alessandro Bastianelli (batteria).

Veronica Surrentino è un’interprete e cantautrice nata a Roma. A quattro anni si avvicina allo studio del pianoforte iniziando un percorso che condiziona fortemente la sua impronta artistica e personale. Al termine del liceo si diploma con il massimo dei voti in Canto e Recitazione all’Accademia “Achille Togliani” e subito dopo inizia a perfezionare la sua tecnica vocale sotto la guida del produttore, autore e compositore Giosy Capuano. A giugno 2020 pubblica il suo primo EP “Notte Verrà” in cui si intrecciano influenze e contaminazioni provenienti dalla musica internazionale. L’anno successivo pubblica due singoli, “Tranne Te” e “A Passo Lento” ed interpreta, insieme a Maurizio Vandelli, “L’Aquilone” brano scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Il 4 Novembre è uscito il suo ultimo EP di inediti, di cui è autrice e compositrice, dal titolo “Veronica”. Il 19 febbraio 2023 si è esibita al “Nomadincontro” a Novellara (Reggio Emilia), appuntamento annuale organizzato dal gruppo musicale i Nomadi per ricordare il cantante Augusto Daolio.