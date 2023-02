Veglia di preghiera per Siria e Turchia (a Sacrofano)

Riceviamo e pubblichiamo – Il Punto Pace PAX CHRISTI Don Pier Luigi Quatrini, Gruppo locale affiliato alla Sezione dell’Associazione “ Pax Christi – Movimento cattolico Internazionale per la Pace” parteciperà alla Veglia di Preghiera per la Pace nel mondo e per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

L’evento avrà luogo Venerdì 24 Febbraio, a decorrere dalle 21 nella Parrocchia di Sacrofano, Chiesa Madonna della Grotta.

PaX Christi, in considerazione della grave situazione generata tra i popoli del mondo dai persistenti conflitti bellici e terroristi, vuole richiamare l’attenzione di tutti i cittadini e dei Governanti ad assumere iniziative più incisive per la promozione della pace e per gli aiuti ai popoli, vittime innocenti di tante violenze, che suscitano danni, dolori e miserie.

Il Gruppo “ Punto Pace Pax Christi”