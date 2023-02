Trasporto pubblico locale, modifiche alle linee 21, 23 e 23 Bracciano

Cambio orario per tre linee del trasporto pubblico locale di Cerveteri. Nel dettaglio si tratta della Linea 21, della 23 Bracciano e della Linea 23. Modifiche che Seatour ha apportato al fine di soddisfare le richieste pervenute dall’utenza che quotidianamente fruisce del servizio.

La linea 21, secondo il nuovo orario, vede posticipata l’ultima corsa alle ore 20:05. Per quanto riguarda la Linea 23 Bracciano, il secondo transito a Bracciano è previsto tutti i giorni alle ore 14:25. Infine, per la Linea 23 le corse in partenza alle ore 08:20 e 09:20 da Piazza Aldo Moro e alle 10:20 dalla Stazione di Ladispoli transitano al Poliambulatorio.

“A seguito delle richieste pervenuteci dai cittadini e comitati di pendolari abbiamo avanzato a Seatour delle richieste di modifica degli orari in alcune fasce della giornata – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per consultare gli orari completi del servizio di trasporto pubblico, si può visitare il sito dell’azienda www.seatour.it”.