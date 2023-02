Regionali, ecco come si vota

Come si legge sul sito della regione, per votare i cittadini hanno 4 possibilità:

mettere una X sul nome del candidato alla carica di presidente della regione. In questo caso, il voto non sarà esteso alle liste collegate;

mettere una X sul contrassegno della lista. In questo caso, il voto sarà invece esteso al candidato presidente collegato alla lista;

mettere una X sul nome del candidato alla carica di presidente della regione e sul contrassegno della lista a esso collegata;

il voto disgiunto, ovvero la possibilità di segnare una X sul nome del candidato presidente prescelto e su una lista a esso non collegata.

Per esprimere la propria preferenza per le liste circoscrizionali, i candidati possono utilizzare le righe di fianco al contrassegno della lista per scrivere il nome del candidato consigliere regionale prescelto. Per ogni lista è possibile inserire fino a un massimo di due nomi, a patto che i candidati di una medesima lista siano di generi differenti. In caso contrario, verrà annullata la seconda preferenza.