EcoGive, dare per salvaguardare: la nuova App che insegna a prendersi cura del pianeta

Presentazione a Roma il 16 febbraio in Campidoglio, Sala Laudato Si’, ore 10.

L’App EcoGive è un nuovo strumento per il risparmio energetico, un’iniziativa nata dall’esperienza di ragazze e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado che in varie parti del mondo hanno adottato il “Progetto Dare per Salvaguardare l’Ambiente in Rete”. Più di 50mila gli studenti coinvolti finora nel progetto, presente in 12 Paesi di Europa, Africa, Asia e America Latina. Risultati incoraggianti che consentono ora di puntare a traguardi ancora più ambiziosi.