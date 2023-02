Domenica e lunedì si vota alle Regionali del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 12 e lunedì 13 febbraio votiamo per il rinnovo della Regione Lazio:

dalle ore 7 alle 23 per domenica e dalle ore 7 alle ore 15 per lunedì, nelle nostre sezioni di appartenenza. Diamo seguito al buon lavoro fatto nella Regione Lazio negli ultimi anni.

Proseguiamo il percorso virtuoso intrapreso con una visione seria e atti concreti, come quelli per le politiche giovanili, assistenziali, sportive o culturali.

Non lasciamo vincere l’astensione. Credo in Daniele Leodori ed Emanuela Droghei, perché hanno passione, competenze, esperienza amministrativa e capacità di ascolto.

Ho piena fiducia in loro, perché avere dei riferimenti nelle istituzioni significa rappresentare i nostri valori e le nostre istanze.

Svetlana Celli