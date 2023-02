D’Amato, videotelefonata con i soccorritori delle zone terremotate

Oggi ho avuto modo di collegarmi brevemente in videochiamata con una delle nostre soccorritrici del team di ARES 118-USAR (Urban Search And Rescue), le squadre, che ho fortemente voluto con il protocollo firmato con i Vigili del Fuoco e l’Ares 118 lo scorso anno. Durante il collegamento la dottoressa Cristiana Lupini mi ha illustrato la scena operativa raccontandomi delle operazioni di salvataggio delle due persone avvenute ieri. Purtroppo, una terza persona è stata estratta senza vita. Le condizioni operative sono molto difficili con turni h24 con poco tempo per riposare e di notte la temperatura scende a -7 gradi. Presto ci sarà un avvicendamento delle squadre per evitare il fenomeno del burn-out. Ho ringraziato la dottoressa pregandola di abbracciare tutte le donne e gli uomini del team e la dottoressa mi ha ringraziato per l’attenzione dimostrata. Il Lazio con queste squadre è all’avanguardia in Italia nelle attività di ricerca dei superstiti in eventi catastrofici e voglio ringraziare il Dipartimento nazionale di Protezione civile e i Vigili del Fuoco che hanno consentito questo lavoro di equipe multidisciplinare con il personale sanitario. Un modello importante a livello europeo”. Lo dichiara Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio.