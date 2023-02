XV municipio, l’ironica risposta di Daniele Torquati

“Il Consigliere candidato Giannini in preda ad un raptus elettorale sono settimane che fa comunicati su Roma Nord.

Pochi giorni fa ha annunciato il rifacimento della Braccianese come fosse merito suo, quando invece si tratta di un’opera che il Municipio ha chiesto e ottenuto anche grazie al contributo dell’ Ass. Ornella Segnalini affinchè fosse inserita nella viabilità che ANAS farà per conto di Roma Capitale.

Oggi, con una nota stampa addirittura mi chiede di asfaltare Via di Santa Cornelia nei pressi del campo sportivo della SS Lazio ignorando che, pur essendo sempre Roma Nord, non si tratta del Municipio XV ma del Comune di Formello. Capisco che la nostra amministrazione sia grande ed efficiente, ma per adesso ci limitiamo ad operare nei nostri confini.

Lo ringrazio molto per ritenermi responsabile di un intero quadrante ma preferirei occuparmi solo del territorio municipale.

Mi auguro davvero che Alessio D’Amato vinca in Regione Lazio perché altrimenti sarà davvero complicato spiegare dai territori alla futura Regione in che modo governare, considerata la difficoltà di capire addirittura sin dove arrivano i Comuni.”

Così in una nota Daniele Torquati Presidente del Municipio Roma XV