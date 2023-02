Minnucci e Torquati: “Bene l’intervento dell’amministrazione capitolina sulla viabilità del quadrante nord”

“È un’ottima notizia quella che si apprende dall’assessora capitolina Segnalini: grazie ai fondi del Giubileo sono infatti in arrivo lavori di manutenzione straordinaria di via Santa Maria di Galeria e di via Braccianese, compresa la realizzazione di due rotatorie strategiche per la sicurezza stradale e la mobilità (incrocio via Anguillarese e stazione di Cesano). Si tratta di interventi attesi a lungo e necessari. Le zone a nord della capitale necessitano infatti di messa in sicurezza e manutenzioni sulla loro rete viaria: la presenza di un nutrito pendolarismo verso il centro della capitale e le fitte connessioni tra il XV Municipio e tutto il territorio Sabatino fanno della manutenzione ordinaria e straordinaria una priorità per la vita dei cittadini.” così in una nota il Consigliere regionale Emiliano Minnucci e il presidente del XV Municipio Daniele Torquati