Anguillara, acqua, la lettera del consigliere Stronati per i cali di pressione

Oggetto: interrogazione a risposta scritta (art. 36 del Regolamento) in merito ai problemi di pressione dell’acqua rilevati in zone servite dall’acquedotto del Montano

• a partire dal 1° ottobre 2022, a seguito dell’approvazione della Delibera di Consiglio comunale n. 44/2022, il Servizio Idrico Integrato del Comune di Anguillara è stato affidato alla Acea Ato2 SPA;

• numerose sono le segnalazioni che gli utenti serviti dall’acquedotto del Montano hanno aperto allo sportello clienti dell’Acea per segnalare la bassissima pressione dell’acqua;

• i conseguenti interventi dei tecnici Acea hanno solo momentaneamente risolto il problema che, generalmente, si è ripresentato nei giorni a seguire;

• la pressione dell’acqua rilevata al cancello dai cittadini residenti in Via Monte Pendola – per esempio – si aggira costantemente intorno ad 1 bar;

• chi abita al primo piano (circa 4/5 metri sopra il livello strada) rileva il “gocciolamento” dalla cipolla della doccia;

• la situazione migliora temporaneamente prima delle ore 7 e nel primo pomeriggio per una o due ore;