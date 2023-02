Riceviamo e pubblichiamo – «Il collettivo Adelante da appuntamento alle Cittadine e i Cittadini di Ladispoli sabato 4 febbraio alle ore 17 e 30 per raccontare il progetto politico a sostegno della candidatura di Claudio Marotta al consiglio regionale del Lazio». L’appuntamento alle urne del 12 e 13 febbraio si avvicina, e le Cittadine e i Cittadini della regione Lazio saranno chiamati a eleggere il nuovo Presidente di regione e i suoi consiglieri.

Come già affermato, abbiamo trovato in Claudio Marotta della lista “Verdi e Sinistra”, il Candidato che più di altri ha dimostrato di possedere gli strumenti necessari per portare avanti, e in modo più ampio, quel laboratorio politico attuato da tempo da Massimiliano Smeriglio, rispecchiando quei principi che da tempo ricerchiamo in una sinistra che sia vicina alle esigenze della comunità.

La scelta di questo appoggio nasce dall’idea che «per fare bene bisogna fare insieme», e con questo spirito ci vedremo sabato 4 febbraio alle 17:30, in via Rimini 10, per un confronto a porte aperte con il candidato Claudio Marotta, Massimiliano Smeriglio (europarlamentare ed ex vicepresidente della regione Lazio) e il collettivo Adelante.