Verso l’8 marzo…

Sabato 4 e domenica 5 febbraio a Torino, presso Palazzo Nuovo (via Sant’Ottavio 20) si svolgerà l’assemblea nazionale della rete Non Una di Meno.

L’assemblea avrà come focus la preparazione e il confronto verso lo sciopero globale femminista e transfemminista del prossimo 8 marzo, sarà aperta a tutte le realtà e le persone che desiderano partecipare e si articolerà in momenti di assemblea plenaria e momenti di lavoro in tavoli di discussione su tematiche per noi centrali verso lo sciopero e oltre.

Di seguito il programma delle due giornate:

Il 4 febbraio alle 10 e 30 assemblea plenaria e tavoli tematici

– Tavolo violenza e percorsi di fuoriuscita

– Tavolo salute e aborto

– Tavolo guerra/guerre

– Tavolo ecologia politica

– Tavolo scuola/educazione/formazione

– Tavolo razzismo e confini

– Tavolo lavoro/welfare/reddito di autodeterminazione

Il 5 febbraio alle 10 assemblea plenaria

Restituzione dei tavoli

Connessioni e processo verso lo sciopero femminista e transfemminista dell’8 marzo