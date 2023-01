Dal 2 al 5 febbraio c’è il “festival del tatto”

Dal 2 al 5 febbraio 2023 Ariccia dedicherà quattro giorni ad attività ed esperienze inclusive che al tempo stesso offrano occasioni ludiche e ricreative, oltre che di formazione e di comunità a ogni genere di pubblico.

Il programma, a cura dell’associazione start in collaborazione con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Prociechi e L’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, è inserito nel cartellone “Ariccia da Amare” Christmas con il sostegno della Regione Lazio.

Grazie al gran fermento creatosi intorno al progetto “Con-tatto: per leggere insieme” finanziato dal Cepell e con cui la Biblioteca Attiva di Ariccia ha portato avanti nell’ultimo anno un serrato programma di attività, mostre, corsi di formazione, laboratori volti allo sviluppo di capacità e competenze legate alla tattilità e alla multisensorialità, si è pensato di dare seguito a questa progettualità con un programma intensivo di laboratori e workshops per bambini e adulti, presentazioni, corsi di formazione, esperienze sensoriali e una cena al buio, per coinvolgere sempre più l’intera comunità in un processo collettivo.

Le attività si svolgeranno tra la Biblioteca Attiva e Palazzo Chigi, nelle sale del Mezzanino.