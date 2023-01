Lanuvio, tornano gli uffici mobili della polizia locale

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Lanuvio, con il supporto del Comando della Polizia Locale, ha organizzato una serie di incontri su tutto il territorio cittadino per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e i lanuvini.

Secondo un calendario stabilito, la Polizia Locale svolgerà la propria attività in un ufficio mobile che sarà posto in diversi punti della città effettuando un lavoro di ascolto, di monitoraggio e di ricerca delle soluzioni più efficaci alle problematiche locali.

Il progetto, partito lo scorso 20 gennaio, si protrarrà fino a fine marzo, in diversi quartieri e in diverse fasce orarie per cercare di incontrare il maggior numero possibile di cittadini e raccogliere le loro istanze.

“Questa dell’ufficio mobile è ormai diventata un’iniziativa strutturale del comune di Lanuvio e del comando della Polizia Locale” – ha dichiarato Veronica Proscio assessore all’urbanistica e ai quartieri del comune di Lanuvio. “Negli anni passati abbiamo riscontrato una buona partecipazione e una buona soddisfazione dei cittadini per i servizi resi e quindi abbiamo deciso di continuare su questa strada. Ognuno deve fare la propria parte e non sempre l’amministrazione riesce a intercettare tutte le problematiche della cittadinanza in maniera tempestiva, avere un punto d’ascolto di questo tipo ci aiuta a entrare in contatto con il territorio più rapidamente. Ringrazio – ha concluso Proscio – il Comandante Dott. Sergio Ierace per la sua disponibilità nel creare una Polizia Locale sempre più di prossimità”.