Roma Capitale aderisce alla Fondazione Occorsio

Con un atto votato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, Roma Capitale aderisce alla Fondazione Vittorio Occorsio.

Il documento è frutto di un lavoro coordinato degli uffici e delle commissioni capitoline Bilancio, Scuola, Cultura e Lavoro. Grazie ad esso, l’amministrazione comunale intensificherà la collaborazione, già avviata con la Fondazione, su tematiche che riguardano giovani, ambiente, giustizia sociale, promozione e tutela dei diritti.

Nel merito, è stata già proposta l’Istituzione di una Giornata cittadina per la legalità ambientale per sensibilizzare al rispetto dei beni comuni, in sintonia con i progetti educativi che la Fondazione Occorsio porta avanti da anni nelle scuole attraverso l’iniziativa “La Giustizia adotta la scuola”. Sarà per questo elaborato un calendario di eventi e attività che intendono unire il valore della memoria rigenerativa a quello dei diritti.

L’adesione alla Fondazione assume valore di rappresentanza civile e istituzionale, che sottolinea l’impegno della città a fare memoria di una figura di alto valore, come quella del giudice Occorsio, e di tutti coloro che sono caduti per mano del terrorismo stragista.