Processo telematico… serve? Si, no, forse

L’informatizzazione della giustizia ha ridotto ben poco la durata dei processi. Per accelerare i procedimenti lumaca, più che l’informatica, servirebbero gli accordi extragiudiziali. Lo afferma la Corte dei Conti, in una relazione sui risultati ottenuti dal processo civile telematico nel quinquiennio 2016-2020. “Il rispetto del noto principio della ragionevole durata dei processi appare ottenibile solo in parte con la digitalizzazione dei processi”, scrive la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.