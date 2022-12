Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Anguillara. Questa settimana, alla presenza di Alessio D’Amato, il Comune, ha ceduto un terreno di sua proprietà per dare vita al nuovo Ospedale di Comunità, una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Un passaggio storico per la nostra comunità.

Sanità. La Regione Lazio ha ottenuto e stanziato 670 mln/€ per interventi che andranno a rafforzare la sanità territoriale, come Ospedali e Case di Comunità, a Roma, in quasi tutti i comuni dell’area metropolitana della Capitale e della nostra Regione.

TerzoSettore. Riparte il bando sulle Comunità Solidali con uno stanziamento di 2 mln/€. Un avviso rivolto alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Fondazioni del terzo settore che possono richiedere fino a 50.000 euro per i loro progetti. Domande a partire dal 17 gennaio.

Bandi. Sono attivi due bandi per un valore di 90 mln/€ per sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, e per l’avviamento o potenziamento di infrastrutture aperte per la ricerca nei settori chiave dell’industria laziale. Il primo bando sostiene progetti di investimento per l’avviamento o il potenziamento di infrastrutture aperte per la ricerca. Il secondo avviso è dedicato a settori chiave dell’industria laziale.

Auguro a voi e alle vostre famiglie un #2023 ricco di soddisfazioni, serenità e, soprattutto, salute e che il nuovo anno possa vedere il rilancio dell’Italia ed un Europa di pace.