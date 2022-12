Covid, casi settimanali sono in calo

I nuovi casi settimanali di Covid sono 112.110, in calo dell’11,3% rispetto ai 137.599 della settimana precedente. I decessi sono 706, in diminuzione dell’11,5% rispetto ai 798 di una settimana fa. Lo riferisce il ministero della Salute nel bollettino settimanale. Cresce però, secondo il ministero, il tasso di positività ai tamponi, al 15,1% rispetto al 13,5% della scorsa settimana. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, in Italia, al momento, le sequenze presenti nella piattaforma Icogen relative alla variante XBB denominata Gryphon, che ha probabilmente contribuito all’esplosione di casi Covid in Cina, sono pari al 2% del totale, un valore sostanzialmente stabile rispetto al bollettino di novembre.