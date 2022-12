“Lazio Contemporaneo 2022”, prorogati i termini per la presentazione delle domande

Prorogati al 19 gennaio 2023, ore 18, i termini per la presentazione delle domande relative all’Avviso “Lazio Contemporaneo 2022”, rivolto ai giovani artisti del Lazio (under 35) sulla scena anche internazionale dell’arte contemporanea. La precedente scadenza era fissata per il 14 dicembre.

L’Avviso, con una dotazione finanziaria di 550 mila euro, sostiene progetti quali: esposizioni e mostre monografiche o collettive dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio, aperte al pubblico sul territorio regionale; produzioni editoriali dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio; altri interventi anche all’estero o fuori regione, finalizzati a sviluppare le ricerche e le carriere di giovani artisti o curatori del Lazio.