A proposito del sistema bancario

Il sistema bancario come strumento di crescita e di rilancio delle attività imprenditoriali: sarà’ questo il tema del convengo che si terrà il prossimo 16 dicembre alle ore 18:30 a Palazzo Chigi ad Ariccia.

Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Paola Rota, parteciperanno Barbara Sarrecchia – Wealth Advisor Banca Mediolanum, Corrado Savoriti – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, Giovanni Reale – Responsabile Equity Capital Markets Banca Mediolanum, Paolo Tartaglia – Wealth Planning – Direzione Wealth Management Banca Mediolanum, Silvia Lazzarini – Direttore Generale Mediolanum Fiduciaria, Leopoldo Gasbarro – Direttore Wall Street Italia, Gianluca Staccoli – Sindaco di Ariccia, Anita Luciano – Consigliere con delega ai rapporti istituzionali con le Associazioni del territorio e Fabiola Massa Docente di Diritto Industriale e di Diritto dei Mercati e Protezione dell’Innovazione dell’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

“Ringrazio l’Associazione Vivere Impresa e la sua presidentessa, la dott.ssa Barbara Sarrecchia, per aver scelto Ariccia come sede per l’organizzazione di questo meraviglioso evento – ha commentato la consigliera Anita Luciano, delegata ai rapporti istituzionali con le Associazioni del territorio – si tratta di un’occasione importante di confronto tra le istituzioni locali, gli imprenditori del territorio ed il mondo bancario che non ha avuto eguali fino ad ora.

Da imprenditrice e da amministratore locale ho avuto modo in questi mesi di confrontarmi con tantissimi attori del settore economico del nostro territorio e ho riscontrato alcune criticità che potranno essere superate soltanto lavorando in sinergia. Sono certa – ha concluso la Luciano – che questa sarà la prima di una serie di iniziative che ci porteranno a proseguire su questa strada di confronto e grande collaborazione”.

L’appuntamento è per venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18:30 presso Palazzo Chigi, Piazza di Corte, 14 – Ariccia (RM).