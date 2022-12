Natale protagonista a Palazzo Chigi

“Oltre ai laboratori per bambini del 10 e 11 dicembre, Palazzo Chigi sarà teatro anche di un altro evento natalizio, questa volta aperto a tutti. “Chi ha rapito Babbo Natale?” è uno spettacolo di circa un’ora, realizzato con la collaborazione di ArteIdea eventi e servizi, che si svolgerà su tutto il piano nobile del Palazzo, dove i visitatori potranno visitare il magico laboratorio dove si creano i regali di Natale, incontrare gli elfi e aiutarli a scoprire, attraverso racconti e indovinelli, chi ha rapito il vecchietto più famoso al mondo. Sono molto contenta – ha commentato Anna Lory Di Felice Consigliere Comunale con delega a Palazzo Chigi – che il nostro splendido palazzo si apra sempre di più al pubblico, la nostra città è ricca di storia e di cultura che va conosciuta e vissuta da tutti i punti di vista”.

L’appuntamento è per il 26 e il 27 dicembre con 3 spettacoli di circa un’ora alle 16:00 – 17:30 – 18:30.

L’accesso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni, di 10€ per i bambini dai 5 ai 10 anni e di 12€ dai 10 anni in su. La prenotazione è obbligatoria.