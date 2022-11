La settimana in Regione griffata Minnucci

Cultura. 5 mln/€ per il settore del cinema e dell’audiovisivo. Pubblicato il nuovo Avviso Lazio Cinema International a supporto delle coproduzioni cinematografiche internazionali con compartecipazione delle imprese dell’audiovisivo laziali.

Territori. Quasi 2 mln/€ per le unioni di Comuni e le Comunità Montane. Si tratta di contributi a sostegno delle spese per l’esercizio di funzioni e l’erogazione di servizi in forma associata per l’anno 2021, rivolto alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane del Lazio.

Ambiente. Continua il finanziamento del “Progetto Ossigeno” che prevede la piantumazione nel Lazio fino a 6 milioni di alberi, tanti quanto il numero di cittadini della nostra Regione.

Sanità. Inaugurato il nuovo consultorio presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia: un ambiente completamente rinnovato e sicuramente più confortevole destinato ad un servizio legato alla nascita pensato non solo per le donne in dolce attesa, ma per tutta la collettività.

Lazio2023. Parte la campagna elettorale per le prossime regionali e ci dobbiamo ritrovare tutti al fianco di Alessio D’Amato, persona che ha ampiamente dimostrato le sue capacità amministrative, per continuare il lavoro fatto in questi 10 anni e non tornare ai tempi bui del passato.