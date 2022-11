Minnucci (Pd) “Anche a Corviale sport è strumento di integrazione”

“Questa mattina al Campo dei Miracoli a Corviale ho assistito al “Torneo del Dialogo, il calcio che unisce” patrocinata dal Comitato Uisp di Roma.

È sempre emozionante vedere ragazzi correre in un campo di calcio dietro ad un pallone e lo è soprattutto se il fine è quello di farli dialogare e far comprendere a tutti il significato di una giornata di sport vissuto insieme, spalla a spalla.

Lo sport rappresenta una leva enorme per contrastare quelle storture della nostra società in ambito sociale e anche sanitario.

Ringrazio gli organizzatori per l’invito e tutte le realtà che hanno lavorato per realizzare un’iniziativa così importante.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci