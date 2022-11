Città metropolitana e il “diritto all’abitare”

“Voglio esprimere il massimo sostegno alle associazioni per il diritto all’abitare che oggi protesteranno di fronte alla Prefettura, a difesa della direttiva siglata dal Sindaco Gualtieri che specifica i criteri per derogare all’art. 5 del decreto Renzi-Lupi, con cui si nega la residenza e l`allaccio delle utenze a chi non ha un titolo per dimostrare il proprio diritto a vivere nel luogo dove risiede abitualmente. Un lavoro condiviso da tutto il Consiglio Capitolino e frutto di un profondo e continuo confronto con le realtà del territorio che difendono il diritto alla casa. Le istituzioni devono ascoltare i bisogni delle fasce meno tutelate della popolazione e conoscere da vicino le specificità dei singoli fenomeni, per individuare le giuste soluzioni. L’emergenza abitativa nella Capitale è un problema annoso e aggravato dalla crisi economica e pandemica. La Direttiva rispetta la normativa nazionale, ed è un avanzamento in termini di tutele e diritti. Nello spirito di collaborazione che ci vede impegnati da sempre per il bene della città con tutte le istituzioni che governano il territorio, auspico che gli approfondimenti disposti dalla Prefettura non abbiano come effetto quello di frenare un atto significativo, che guarda alla tutela dei cittadini più in difficoltà, alla dignità e ai diritti delle persone”. Tiziana Biolghini, delegata Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione di Città metropolitana di Roma Capitale