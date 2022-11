Il Lazio a Bitesp per raccontare un turismo che guarda al futuro

Per la prima volta la Regione Lazio è presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale (Bitesp), la manifestazione fieristica di riferimento per gli operatori del turismo esperienziale e sostenibile e per gli specialisti dell’incoming, in programma a Venezia dal 23 al 25 novembre.

L’Assessorato al Turismo coglie, ancora una volta, un’occasione importante per promuovere, in un contesto di respiro internazionale e attraverso eventi e incontri, l’offerta turistica regionale legata a segmenti strategici per lo sviluppo territoriale, quali quello esperienziale e sostenibile, nonché forme alternative di promozione turistica connesse al digitale a partire dalla realtà aumentata per arrivare al Metaverso. L’appuntamento è anche e soprattutto un’opportunità per instaurare nuove collaborazioni commerciali: saranno 13 gli operatori del territorio presenti che parteciperanno a incontri B2B.

“A Bitesp sveliamo le bellezze di un territorio che non smette mai di stupire e che è capace di regalare esperienze turistiche uniche legate alla natura, all’outdoor, allo sport, ai sapori. Penso al rafting, all’enotrekking, allo speleoturismo acquatico, ai sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, ma anche a tutte le proposte enogastronomiche garantite dalle nostre realtà locali. Questo evento, inoltre, è un’occasione per riflettere su quanto stiamo ponendo l’attenzione sull’innovazione per offrire ai viaggiatori esperienze turistiche totalmente immersive. Il Patrimonio UNESCO di Cerveteri e Tarquinia, ad esempio, sta utilizzando la realtà aumentata per giungere al Metaverso e portare la storia degli Etruschi direttamente nelle scuole e nelle case; a Tarquinia il turista viene accompagnato passo dopo passo nella visita della città grazie ad un sistema di segnaletica interattiva; Bassano in Teverina è il primo dei borghi della Regione Lazio a sperimentare una visita virtuale garantendo un’accoglienza a 360°. Continuiamo a volgere lo sguardo al futuro investendo su una strategia di promozione turistica che guarda alle experience, alla sostenibilità e all’innovazione come risorse per offrire al territorio opportunità di sviluppo durature nel tempo” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

Diversi gli appuntamenti previsti nella kermesse veneta. Nella giornata di domani alle ore 11.00 si svolgerà l’evento “In bici, a piedi, a cavallo, in acqua e a tavola nelle aree verdi protette del Lazio”. Mentre nella giornata del 24 novembre saranno due gli incontri in programma: alle ore 11.00 “Metaverso, un viaggio in anteprima nelle bellezze del Lazio delle meraviglie” e alle ore 12.00 “Sotto o sopra, non finisce mai di stupirti il Lazio delle meraviglie”.