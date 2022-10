Aperte le iscrizioni agli Stati Generali della Green Economy 2022

L’appuntamento, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il patrocinio della Commissione Europea, di Fondazione Cariplo e Regione Emilia-Romagna, si terrà l’8 e 9 novembre a Rimini Fiera, in occasione di Ecomondo – KeyEnergy.

Gli Stati Generali della green economy sono dedicati, quest’anno, a “Le nuove sfide della transizione ecologica per le imprese italiane – Tra gli alti costi dell’energia, delle materie prime e della crisi climatica”. Un’edizione che si tiene alla fine di un anno segnato da notevoli difficoltà per l’economia italiana, con una forte ripresa dell’inflazione, con le avvisaglie di una nuova recessione, con prezzi ancora troppo alti del gas e dell’elettricità, in uno scenario di timori e incertezze generate dalla guerra scatenata in Europa dalla Russia contro l’Ucraina. Nel nuovo contesto del 2022 ci sono però forti ragioni e opportunità per superare i nuovi ostacoli, limitando i danni e gli arretramenti, procedendo nel cammino della transizione ecologica e climatica.

Gli Stati Generali della green economy sono l’occasione per mettere a fuoco, per il nuovo Parlamento ed il futuro Governo, le politiche e le misure necessarie per sostenere la transizione ecologica e centrare gli obiettivi climatici europei, con la presentazione dei dati più recenti e il confronto con le istituzioni, i manager delle aziende leader, mondo accademico e della società civile.