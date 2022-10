Playground Cerveteri, bambini e over 65 insieme per un progetto coreografico collettivo

Riceviamo e pubblichiamo – L’assessorato alla Cultura di Cerveteri, insieme alla compagnia Opera Bianco, lancia il progetto Playground.

Dal 17 al 22 ottobre partiranno 2 laboratori gratuiti per bambini e over 65 per realizzare un progetto coreografico nel paesaggio che coinvolga la comunità.

I laboratori si terranno al Parco della Legnara.

Al termine di questi laboratori, il 22 ottobre avrà luogo lo spettacolo finale che sarà aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.

A tal fine, la compagnia Opera Bianco cerca 10 bambini e 10 persone over 65 che possano prender parte al progetto Playground Cerveteri. Un progetto nuovo, che coinvolge la comunità dal basso e indaga la relazione del corpo con la natura. Un progetto coreografico site-specific basato sulla relazione tra danza e paesaggio naturale e sull’incontro tra performer e comunità.